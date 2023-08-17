Элла Памфилова, председатель Центризбиркома РФ, выразила мнение, что демократия на Западе представляет не только метод формирования власти, но и идеологию. По ее словам, России не нужна демократия в данной интерпретации. Как сообщают российские СМИ, об этом Памфилова сообщила на форуме «Территория смыслов».

«Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо», — цитируют Памфилову российские СМИ.

Памфилова продолжила, что «настоящая демократия стоит дорого». Она также подчеркнула, что выборы представляют собой затратное мероприятие.