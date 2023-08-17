Хнкояна до самоубийства майор довел

Заместителю командира стрелкового батальона и начальнику штаба воинской части А.Т. было предъявлено обвинение в доведении до самоубийства военнослужащего Граника Хнкояна. Как передают армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

В рамках предварительного следствия было выяснено, что майор А.Т. совершил действия, которые нанесли ущерб воинской чести и достоинству, с применением насилия в отношении Хнкояна в присутствии других военнослужащих. Сразу после инцидента было обнаружено тело Хнкояна с огнестрельным ранением в голову.

"Находясь в подавленном состоянии, Граник Хнкоян из закрепленного за ним автомата открыл очередь и нанес себе смертельные огнестрельные ранения, вследствие чего на месте скончался", — отметили в ведомстве.

15 августа главе штаба было предъявлено обвинение, следственный орган ходатайствовал о помещении его под стражу. Суд избрал мерой пресечения домашний арест.

Напомним, что Министерство обороны Армении проинформировало о гибели Граника Хнкояна 12 августа. Солдат был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову. Была проведена следственно-медицинская экспертиза.