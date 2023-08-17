Оштрафовано предприятие: загрязняло атмосферу

В ходе совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Каспийского управления комплексного экологического мониторинга, установлен факт выброса в атмосферу частиц пыли со стороны ООО «Nardaran Daş Karxanası», действующего в поселке Нардаран Сабунчинского района города Баку.

Представитель службы Бахруз Магомедов сообщил, что в результате проведенных измерений выяснилось, что выброс частиц пыли в атмосферу превышает норму.

По факту был составлен акт и протокол о нарушении со стороны ООО «Nardaran Daş Karxanası», предприятие привлечено к ответственности как юридическое лицо.

Согласно словам представителя службы, в целях исследования текущей ситуации в согласовании с Министерством экономики Азербайджанской Республики проводится работа по получению выписки из единого информационного реестра в сфере предпринимательства Министерства юстиции.