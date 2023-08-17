Венгрия видит замену украинскому транзиту в Турции

Объемы газа, которые в настоящее время поставляются в Венгрию из России через Украину, могут быть перенаправлены на «Турецкий поток», в случае прекращения транзита после 2024 года, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

«Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов… Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то, и другое. Поэтому очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту», – сказал министр.

Стоит отметить, что текущие транзитные соглашения между Россией и Украиной истекают в 2024 году.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не собирается останавливать поставки голубого топлива из России, так как страна не в состоянии обеспечить себя газом без ресурсов из России.