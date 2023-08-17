На пограничном пункте "Лачин" в очередной раз обеспечен беспрепятственный переход армянских жителей Карабаха в направлении Ханкенди-Горус, сопровождаемых представителями Международного Красного Креста (МККК).

Сегодня в сторону Ханкенди-Горуса прошли 8 автомобилей, принадлежащих МККК.

В транспортных средствах находились 26 человек, в том числе 3 представителя МККК, 8 водителей, 11 больных, 3 сопровождающих и 1 медицинский работник.

Свободный проход для этих лиц был предоставлен после проверки документов.

Кадры в очередной раз подтверждают отсутствие каких-либо препятствий или трудностей на погранично-пропускном пункте и являются доказательством того, что заявления Армении о "блокаде" Лачинской дороги Азербайджаном ложны и необоснованны.