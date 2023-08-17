Россия, Турция и Катар стремятся к заключению нового соглашения, которое заменит устаревшую зерновую сделку. В рамках этой инициативы была обнаружена официальная переписка между министерствами иностранных дел и посольствами России и Турции за период с 21 июля по 8 августа. Из данной переписки следует, что Москва предупредила Анкару о намерении завершить зерновую сделку, сообщает немецкое издание BILD.

Текущая инициатива нацелена на создание нового трёхстороннего соглашения между Россией, Турцией и Катаром, которое призвано заменить устаревшую зерновую сделку. В соответствии с этим планом, предлагается осуществлять поставки российского зерна в малоимущие страны, находящиеся в основном в Африке. В этом процессе Турция будет выступать организатором, а Катар будет спонсором поставок.

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан призывает Россию восстановить предыдущую зерновую сделку, в рамках которой зерно также поставлялось из Украины. Анкара также предлагает осуществлять действия под эгидой Организации Объединенных Наций. Согласно информации из источника BILD, новое соглашение может быть заключено уже на этих выходных в Будапеште. Для этой цели уже направился глава Татарстана Рустам Минниханов. Также ожидается прибытие Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, 17 июля 2023 года Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Последнее судно с грузом покинуло порт Одессы по коридору 16 июля. В телефонном разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что готов вернуться к теме зерновой сделки, но только после того, как Запад выполнит свои обязательства перед Россией.

Зерновая сделка была подписана представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в июле прошлого года и предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.