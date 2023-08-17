Тяжелое ДТП в Шеки: погибли дети Обновлено 21:09
Сегодня около 19 часов в районе села Кёбер-Зейзид Шекинского района водитель автомобиля марки "Мерседес" Ниджат Мирзоев, 1989 года рождения, не справился с управлением транспортным средством и врезался в дерево, сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.
В результате водитель и находившиеся в машине 3 несовершеннолетних погибли, а другой пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести.
По данному факту проводится расследование.
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В городе Шеки произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли, а двое получили тяжелые травмы, сообщает APA.
Инцидент произошел около 19:00 на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, который проходит через село Кёбер-Зейзид Шекинского района.
По предварительной информации, автомобиль марки Mercedes, двигавшийся в направлении Огузского района, потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.
В настоящее время на месте происшествия проводится расследование соответствующими органами. Подробности о личностях погибших и пострадавших уточняются.