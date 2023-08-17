Сегодня около 19 часов в районе села Кёбер-Зейзид Шекинского района водитель автомобиля марки "Мерседес" Ниджат Мирзоев, 1989 года рождения, не справился с управлением транспортным средством и врезался в дерево, сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

В результате водитель и находившиеся в машине 3 несовершеннолетних погибли, а другой пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.