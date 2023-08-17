Американцы подсчитали общее число потерь в Украине

В ходе полномасштабного конфликта между Россией и Украиной обе стороны конфликта понесли огромные потери в размере почти полумиллиона раненых и погибших. Об этом американские официальные лица сообщили газете The New York Times.

По данным США, на стороне России общее количество потерь составляет около 300 тысяч человек, среди них 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых. Украина, по аналогичным оценкам, потеряла около 70 тысяч военных, погибших в бою, и 100-120 тысяч раненых.

Значительный рост потерь среди российских сил произошел в период зимы и весны текущего года во время ожесточенных столкновений за город Бахмут в Донецкой области. Тогда ежедневно сотни российских военных погибали или получали ранения. Украина также не избежала значительных потерь при защите этого города.

Согласно источнику, первые недели контрнаступления также повлекли значительные потери среди украинских военнослужащих, в числе которых значатся тысячи солдат. При этом возникли трудности с эвакуацией раненых и оказанием им медицинской помощи на поле боя.

Смена тактики и переход к обстрелам российских позиций позволили снизить потери среди украинских сил, однако в Вашингтоне существует опасение, что запасы боеприпасов Украины могут исчерпаться.

Тем не менее даже при значительных потерях Россия продолжает иметь внушительный мобилизационный ресурс. По данным источника, число российских срочников превышает 1,33 миллиона, в то время как в Украине их численность, по оценке американской стороны, составляет около 500 тысяч.