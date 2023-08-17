Россия запретила въезд Хану, посмевшему выдать ордер на арест Путина
Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о запрете на въезд в страну для 54 граждан Великобритании, включая политиков, государственных служащих, военных и журналистов. В этот список также вошел прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан, который выдал ордер на арест главы России Владимира Путина. Сообщается об этом в официальном заявлении пресс-службы МИД России.
Решение о введении ограничений на въезд для британских граждан МИД России охарактеризовал как "ответ на односторонние санкции" со стороны Великобритании в отношении российских физических и юридических лиц.
Среди тех, кому запрещен въезд в Россию, находятся:
-
Люси Фрейзер, министр культуры, СМИ и спорта, обвиняемая в "лоббировании международной спортивной изоляции РФ";
-
Аннабель Голди, заместитель министра обороны, оказавшаяся под санкциями за "поставки вооружений, включая снаряды с обедненным ураном", в Украину;
-
Представители руководства организаций "Институт общественных связей", "Международная ассоциация связей с общественностью" и "Ассоциация общественных связей и коммуникаций" – за "антироссийскую деятельность";
-
Журналисты из "Би-би-си", The Guardian и Daily Telegraph, которые, согласно заявлению МИД России, действуют в направлении препятствования объективного освещения событий на Украине и подавления неправомерных попыток критики, как описано в произведениях Джорджа Оруэлла "1984" и "Скотный двор".
После начала военной агрессии России против Украины Великобритания регулярно дополняет санкционный список, добавляя туда лица и компании из России, поддерживающие политику Кремля. На данный момент более чем тысяча физических лиц и сто предприятий России ограничены во въезде в Великобританию. Под ограничениями находятся также президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров. В рамках санкций запрещены поставки авиатоплива, предметов роскоши, товаров и технологий, связанных с нефтью и ее переработкой, а также операции с фунтами стерлингов.
В ответ, Россия также вводит запрет на въезд для британских граждан. В 2022 году МИД РФ принял решение о запрете въезда в страну для 154 членов Палаты лордов британского Парламента, государственных служащих, военных, юристов и представителей СМИ из Великобритании.