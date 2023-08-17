Россия запретила въезд Хану, посмевшему выдать ордер на арест Путина

21:49

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о запрете на въезд в страну для 54 граждан Великобритании, включая политиков, государственных служащих, военных и журналистов. В этот список также вошел прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан, который выдал ордер на арест главы России Владимира Путина. Сообщается об этом в официальном заявлении пресс-службы МИД России.

Решение о введении ограничений на въезд для британских граждан МИД России охарактеризовал как "ответ на односторонние санкции" со стороны Великобритании в отношении российских физических и юридических лиц. Среди тех, кому запрещен въезд в Россию, находятся: Люси Фрейзер, министр культуры, СМИ и спорта, обвиняемая в "лоббировании международной спортивной изоляции РФ";

Аннабель Голди, заместитель министра обороны, оказавшаяся под санкциями за "поставки вооружений, включая снаряды с обедненным ураном", в Украину;

Представители руководства организаций "Институт общественных связей", "Международная ассоциация связей с общественностью" и "Ассоциация общественных связей и коммуникаций" – за "антироссийскую деятельность";

Журналисты из "Би-би-си", The Guardian и Daily Telegraph, которые, согласно заявлению МИД России, действуют в направлении препятствования объективного освещения событий на Украине и подавления неправомерных попыток критики, как описано в произведениях Джорджа Оруэлла "1984" и "Скотный двор".