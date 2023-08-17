В Испании «Нефтчи» обыграл сборную Португалии

Победитель этапов в Шуше и израильской Нетании азербайджанская команда «Нефтчи» стартовала с победы. Наши баскетболистки победили сборную Португалии со счетом 21:7. В группе «B» с ними также выступает немецкая команда «Дюссельдорф ЗООС». Матч с немками проходит в эти минуты.

В Испании также играет сборная Азербайджана. Национальная команда проиграла в первом матче хозяйкам - 6:22. Второй и заключительный матч на групповой стадии сборная Азербайджана проведет против китайского клуба «Юаньда».

Первые две команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал.