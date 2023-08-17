В Чечне признали, что сын Кадырова избил Журавеля

В Чечне подтвердили, что Никиту Журавеля, активиста, содержащегося под стражей, избил сын главы Чечни, Адам Кадыров, об этом в Telegram сообщил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, Журавель оскорбил чувства миллионов мусульман по всему миру, а действия Адама Кадырова были направлены на защиту своих религиозных чувств и традиций.

"Когда Адам Кадыров и Никита Журавель остались наедине, он избил его. Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, обычаи", – отметил Дудаев в своем видеообращении.

Адам Делимханов, депутат Государственной Думы, выразил мнение, что поступок Адама Кадырова являются "чрезвычайно гуманным". По его мнению, Журавель заслуживает "самого жесткого наказания". Депутат охарактеризовал сына Кадырова как патриота и борца за справедливость.

В том же ключе высказался и глава парламента Чечни, Магомед Даудов, отметив правомерность действий Адама Кадырова. Даудов подчеркнул, что 15-летний сын Рамзана Кадырова готов ответить за свои поступки, независимо от возможных последствий.

Напомним, что 19-летнего Никиту Журавеля арестовали в мае 2023 года. По версии Следственного комитета, молодой человек записал видео, на котором сжигал Коран у Соборной мечети в Волгограде, а затем опубликовал ролик на портале, находящемся под контролем Центра информационно-психологических операций Вооруженных Сил Украины.

В отношении Журавеля возбудили уголовное дело по обвинению в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса). После его ареста Федеральная служба безопасности опубликовала видео, на котором Журавель заявил, что поджег Коран «по поручению Службы безопасности Украины» за обещание выплатить ему 10 тысяч рублей. В Следственном комитете также сообщили, что Журавель признал свою причастность к съемке видеоматериалов военных объектов.