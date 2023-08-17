Недавно проведенный социальный опрос выявил значительные разногласия в немецком обществе относительно поставок крылатых ракет Taurus в Украину. Об этом сообщает статья издания "Die Zeit" со ссылкой на результаты опроса ARD Germany.

По данным опроса, 52% немецких респондентов выступили против поставок указанных ракет на украинскую территорию. За передачу высказались 36% опрошенных, тогда как 12% не определились с позицией. Таким образом, общественное мнение разделилось пополам.

Однако интересно, что результаты опроса показали определенные региональные различия в мнениях немцев. Так, наибольшая доля противников поставок ракет Taurus обнаружена в Восточной Германии, где 70% опрошенных выступили против данной инициативы. В Западной Германии соотношение противоположных мнений ближе к паритету: 47% высказались против, а 40% поддерживают поставки.

Интересно, что политические предпочтения также сыграли свою роль в определении позиций по данному вопросу. Так, анализ результатов показал, что 76% сторонников "Альтернативы для Германии" (AfD) выступили против передачи ракет Киеву. В то время как избиратели Зеленых (68%) и Социал-демократической партии Германии (56%) склоняются к поддержке данной инициативы.