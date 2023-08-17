В Турции задержали 29 мигрантов в двух легковушках

Двадцати девять нелегальных мигрантов задержаны в двух автомобилях в турецком городе Эдирне, сообщают турецкие СМИ.

В городе Эдирне турецкая жандармерия провела операцию по борьбе с нелегальной миграцией, в результате которой были остановлены легковой коммерческий автомобиль и такси.

В ходе обыска в автомобилях были обнаружены двадцать девять сирийских мигрантов, незаконно попавших на территорию Турции. Водители автомобилей были арестованы по подозрению в организации нелегальной миграции.

Пойманных мигрантов передали в Управление миграции Эдирне для дальнейшей депортации в их страны. В отношении двух подозреваемых было начато уголовное расследование.