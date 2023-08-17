СПЧ требует вызволить Журавеля из Чечни

В Совете по правам человека (СПЧ) выдвинули требование о перемещении Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из Чечни после того, как его избил сын Кадырова, сообщает Русская служба BBC.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой о переводе обвиняемого Никиты Журавеля, связанного с сожжением Корана, из Следственного изолятора временного содержания (СИЗО) в Чечне в учреждение ФСИН в другом регионе.

Ранее 19-летний Журавель сообщил омбудсмену Татьяне Москальковой о том, что во время нахождения в СИЗО его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

Текст обращения к директору ФСИН Аркадию Гостеву был опубликован Евой Меркачевой в ее телеграм-канале.