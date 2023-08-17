Определена точная дата военного вмешательства в Нигере

Определена конкретная дата военного вмешательства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере, однако эта информация не будет раскрыта. Как информирует Al Jazeera, об этом сообщил Абдель Фатау Мусах, комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС.

«Мы имеем конкретно установленную дату для военного вмешательства в Нигере, но мы не намерены публиковать эту дату», — отметил Мусах.

Ранее было объявлено о планируемом обсуждении Евросоюзом вопроса о санкциях и возможной интервенции ЭКОВАС в Нигере 31 августа. По данным источника, данная тема будет обсуждаться на неформальной встрече глав Министерств иностранных дел стран Евросоюза в Толедо. Предполагается, что на этой встрече Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, представит свои предложения по реагированию на мятеж, а участники обсудят возможные способы поддержки ЭКОВАС в связи с возможным вмешательством.

Напомним, 26 июля президент Нигера Мохаммед Базум вместе с супругой были задержаны собственной гвардией. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны приостановили деятельность всех государственных учреждений, ввели комендантский час и закрыли границы. Мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента Нигера в случае интервенции.