Азербайджан обыграл Чехию на старте чемпионата Европы

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела первый матч на чемпионате Европы.

В немецком Дюссельдорфе наша команда встречалась с Чехией и одержала уверенную победу – 3:0 (25:21, 25:10, 25:15).

Завтра наша команда сыграет с Германией. Также в группе «С» выступают Турция, Греция и Швеция. В 1-м туре Турция и Германия обыграли со счетом 3:0 соответственно Швецию и Грецию.

Четыре лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в 1/8 финала.