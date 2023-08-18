Раиси поставил в заслугу Ирану безопасность в Европе

Президент Ирана Ибрагим Раиси считает, что благодаря КСИР в европейских странах не доминируют террористы ИГИЛ, передает PressTV.

"Если бы не действия КСИР и ревностных бойцов исламской уммы против ИГИЛ, в Европе к настоящему времени доминировала бы террористическая группировка", — сказал Раиси, выступая на второй день Высшего собрания командующих КСИР в пятницу в Тегеране.

"Мирная жизнь, которой наслаждается сегодня Европа, является результатом усилий КСИР", — убежден президент Ирана.