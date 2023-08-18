В Кэмп-Дэвиде объявили об «исторической» встрече США, Японии и Кореи

Встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи, которая впервые в истории собрала эти три страны в рамках трехстороннего саммита, была названа «исторической». Мероприятие началось в пятницу в резиденции американских президентов в Кэмп-Дэвиде, расположенной в пригороде столицы, информирует «Голос Америки».

«Это не только первый саммит, который я провожу в Кэмп-Дэвиде, это первый в истории отдельный саммит лидеров Японии, Республики Корея и Соединенных Штатов, – подчеркнул Джо Байден перед началом встречи. – Не могу придумать лучшего способа отметить новую главу нашего трехстороннего сотрудничества, чем встретиться здесь, в Кэмп-Дэвиде».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал сотрудников своих партнерских стран к разработке более прочных институциональных основ для укрепления зарождающегося трехстороннего сотрудничества.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что вызовы, подвергающие региональную безопасность риску, следует решать через усиление совместных усилий и сотрудничества.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что международное сообщество стоит перед переломным моментом, и для полного раскрытия потенциала трехстороннего стратегического сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США необходимо улучшить координацию в области безопасности.

Кисида также упомянул разрушительные последствия лесных пожаров на Гавайях и сообщил о выделении Японией финансовой помощи на восстановление пострадавшего острова Мауи.

Ожидается, что все три страны продолжат углублять военные и экономические связи с целью демонстрации единства в ответ на возрастающие угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

На саммите также планируется принятие ряда совместных заявлений, включая соглашение о создании механизма прямой связи для решения кризисных ситуаций, сотрудничество в области новых технологий и проведение регулярных ежегодных встреч.