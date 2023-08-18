Брейвик жалуется на одиночество, обвиняет государство

Ультраправый террорист из Норвегии Андерс Брейвик подал в суд на государство, обвиняя его в нарушении его прав человека в связи с условиями содержания в тюрьме, сообщает Reuters.

По информации агентства, адвокат Брейвика сообщил, что его клиент уже 11 лет находится в режиме экстремальной изоляции и контактирует только с охранниками, что является основной причиной иска.

По словам адвоката, недавно Брейвика перевели в новую тюрьму с надеждой на улучшение условий содержания и возможность общения с другими заключенными.

Напомним, в 2011 году Брейвик совершил в Осло взрыв и затем открыл огонь по участникам молодежного форума на острове Утёйа, в результате чего погибли 77 человек, а более 150 получили ранения. В настоящее время Брейвик отбывает 21-летний срок лишения свободы.