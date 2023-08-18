Исламофоб Момика никак не угомонится

В пятницу, 18 августа, в столице Швеции Стокгольме произошло очередное сожжение Корана, который считается священной книгой для мусульман. Салван Момика, иракский беженец, проживающий в Швеции, совершил очередной акт надругательства над священной книгой ислама, на этот раз перед посольством Ирана, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что Салвана Момику сопровождал Салван Наджем, также выходец из Ирака. При совершении нападения на Коран оба находились под охраной полиции возле посольства Ирана. На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как Момика, оскверняя национальные атрибуты Ирана, наступает на Коран, а также флаг Ирана и фотографию президента Ирана Раиси.

Прохожая женщина попыталась вмешаться в происходящее с огнетушителем, но была задержана полицией. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили ее попытку не допустить сожжения Корана и поместили женщину под стражу.

Салван Момика и Салван Наджем скрылись с места происшествия на бронированной полицейской машине. Их сопровождали около 100 полицейских и 20 полицейских машин, 10 из которых были бронированными.