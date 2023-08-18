Шольц: «Табу нарушаем, но Германию в конфликт не пустим»

Германский канцлер Олаф Шольц высказал стремление предотвратить возможное втягивание Федеративной Республики Германия (ФРГ) в украинский конфликт. Как передает газета Augsburger Allgemeine, Шольц выразил свою позицию в ходе публичной дискуссии на форуме.

"Моя задача - предотвратить это", — отметил Шольц, отвечая на вопрос о возможности угрозы вовлечения Германии в события на Украине. "В связи с этим, например, немецких войск на Украине нет и не будет", — добавил глава правительства.

"Мы будем поддерживать Украину и поставляем оружие, что является нарушением табу, ведь Германия в последние десятилетия, за редким исключением, не поставляла оружие в зоны конфликтов", — сказал канцлер.

Шольц подчеркнул, что такое решение было сделано из-за сложившейся ситуации: "Россия напала на соседнюю страну с целью аннексии ее территории или ее значительной части, что неприемлемо".

Тем не менее Шольц сказал, что при принятии решений, касающихся конфликта, германское правительство тщательно анализирует действия союзников и оценивает потенциальные последствия для отношений между Россией и НАТО.

"Мы всегда взвешивали свои решения и продолжим это делать, — заявил Шольц. - Действия в одиночку не подходят Германии с ее историей". Он назвал правильным шагом передачу Киеву немецких танков Leopard только при условии, что американцы также поставят Украине свою технику.

Федеративная республика занимает после США второе место по объемам военной помощи Украине. С начала конфликта украинские официальные лица часто критиковали Германию за медлительность в вопросе поставок оружия Киеву, в частности, дальнобойных крылатых ракет Taurus.