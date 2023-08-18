В Болгарии допустили возможность столкновения России и НАТО

Тодор Тагарев, министр обороны Болгарии, выразил обеспокоенность возможным столкновением между Россией и Североатлантическим Альянсом (НАТО) в Черном море и призвал предпринять усилия для того, чтобы предотвратить такой сценарий. Как сообщает "Европейская правда", Тагарев выразил свою позицию в ходе интервью на болгарском телеканале Nova.

Тагарев прокомментировал недавний инцидент, связанный с турецким сухогрузом Sukru Okan, который был задержан российскими военными в Черном море.

Министр отметил, что Россия пытается насильно навязать свою волю и спровоцировать конфликт. Он рекомендовал судам избегать инцидентов, проходя через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Отвечая на вопрос о возможности столкновения между Россией и НАТО в Черном море, министр подчеркнул, что такой сценарий не может быть исключен, но отметил, что Болгария активно работает над тем, чтобы предотвратить его. Тагарев также отметил, что Россия постоянно провоцирует альянс.

Напомним, Минобороны России заявило о том, что российский корабль открыл "предупредительный" огонь по судну Sukru Okan, двигавшемуся под флагом Палау. Согласно российскому военному ведомству, судно не реагировало на требования остановиться для досмотра. По информации российских властей, после осмотра судно было отпущено.