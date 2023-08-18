США продлили разрешение вооружать киприотов. Турки-киприоты недовольны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о продлении разрешения на экспорт, реэкспорт и передачу вооружений для Кипра на еще один год. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

В заявлении Государственного департамента отмечается, что Кипр успешно выполнил необходимые условия для продления разрешения. Одним из ключевых условий является сотрудничество Никосии с Вашингтоном в борьбе с отмыванием денег. Также в рамках продления разрешения Кипр обязуется отказать российским военным судам в доступе к своим портам для дозаправки и технического обслуживания.

Министерство иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) отреагировало на продление США решения об отмене эмбарго на поставки вооружений для Кипра.

"Невозможно принять позицию администрации США, ценой нарушения хрупкого баланса на острове поддерживающей военные устремления греческой стороны Кипра. Этот шаг заставляет нас еще раз усомниться в искренности администрации США в отношении ее заявлений о приверженности стабильности острова и региона в то время, когда греческая сторона наращивает военное сотрудничество со многими странами", — говорится в заявлении МИД Северного Кипра.

"Перед лицом этих действий мы подтверждаем, что совместно с Турцией мы будем продолжать предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности народа турок-киприотов", - сообщил МИД ТРСК.