Как сообщает haqqin.az, на заседании суда свидетельские показания дал бизнесмен Наги Исмаилов, ведущий давнюю судебную тяжбу с Государственным агентством автомобильных дорог, которое еще в 2012 году, ссылаясь на дорожные строительные работы, «отжало» у Исмаилова принадлежащую ему АЗС в селе Агчаговаг Евлахского района.

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, журналистов Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова, работавшего в ООО Səda TV на руководящей должности.

Тогда предприниматель обратился в гражданском порядке в Шекинский административный суд, который подал в Апелляционный суд жалобу на решение суда первой инстанции.

Тогда же Наги Исмаилов обратился к журналисту Авазу Зейналлы с просьбой предать это дело гласности. Зейналлы пошел навстречу предпринимателю, дважды приглашал его на эфиры Xural TV, а также предложил Исмаилову обратиться в Верховный суд, что тот и сделал. После чего Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, и дело было возвращено в Шекинский апелляционный суд на новое рассмотрение.

А после того, как в 2015 году председателем Госагентства автомобильных дорог был назначен Салех Мамедов, с которым Исмаилов был лично знаком, предприниматель обратился к нему в надежде решить это затянувшееся дело.

«Салех Мамедов пообещал, что поможет мне после Европейских игр и решит вопрос компенсации, - заявил Исмаилов на суде. - Однако свое обещание так и не выполнил. В результате, мне был нанесен ущерб в размере два миллиона 700 тысяч манатов. Я продолжу бороться за справедливость».

На вопрос прокурора, требовал ли у него деньги Аваз Зейналлы, Наги Исмаилов ответил отрицательно, добавив, что журналист очень помог ему.

Судебный процесс продолжится 25 августа.