Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:16

Накануне Министерство обороны Азербайджана обнародовало новые видеокадры из Карабаха, на которых бойцы незаконных армянских вооруженных формирований доставляют грузы к своим боевым позициям по дороге Ханкенди-Гайбалы-Дюканлар-Халфали. Как и в прошлый раз, направлявшуюся к армянским позициям машину с припасами сопровождали на бронетранспортерах российские миротворцы. Причем на сей раз средствами технического наблюдения армии Азербайджана было зафиксировано, что в медицинское транспортное средство были загружены боеприпасы.

Напомним, что ранее уже публиковались видеоматериалы, на которых техническими средствами тайного наблюдения было зафиксировано, как окопавшимся вокруг Шуши незаконным армянским вооруженным формированиям подвозят грузы в сопровождении российских миротворцев. Эта практика стала применяться после операции, проведенной армией Азербайджана в марте нынешнего года. Тогда, напомним, в связи с акцией азербайджанских экоактивистов на участке дороги Лачин-Ханкенди, проходящей вблизи Шуши, движение по этой дороге было ограничено, в результате чего армянские сепаратисты ушли в ряд сел бывшего Шушинского административного района, где в настоящее время живут карабахские армяне, и уже оттуда по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу перебрались в Армению. Тогда же сообщалось, что именно по этой дороге из Армении в Карабах регулярно доставляется оружие и боеприпасы.

В результате, чтобы перекрыть сепаратистам незаконный проезд в Армению, была проведена спецоперация, в ходе которой подразделения вооруженных сил Азербайджана продвинулись, примерно, на два километра в северной части дороги Лачин-Ханкенди и заняли господствующие высоты на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Поскольку спецоперация была проведена внезапно и оперативно, армянские вооруженные формирования были лишены возможности оказать какое-либо сопротивление. В результате операции, боевые позиции армян на этом направлении перешли под полный огневой контроль азербайджанской армии. Именно после этого, увидев, что снабжать позиции незаконных вооруженных формирований по дороге Ханкенди-Халфали стало невозможно, армяне стали прибегать к «сопровождающим» услугам российских миротворцев. С этого момента миротворческий контингент РФ со всей очевидностью вышел за рамки своей миссии и стал сопровождать грузы для незаконных армянских вооруженных формирований на боевые позиции в районе Шуши. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, за последние дни эти перемещения активизировались, поскольку сепаратисты пытаются не только усилить свои боевые позиции, но и создавать новые укрепления.

Судя по всему, возросшая активность армянских сепаратистов напрямую связана с пониманием того, что Азербайджан не станет долго терпеть на своей территории присутствие незаконных вооруженных формирований, а потому в любой момент может провести очередную специальную операцию по их нейтрализации. Но если причины тревоги и страха, царящих сегодня в Ханкенди, очевидны, то поведение солдат генерала Ленцова, выступающих в качестве отрядов охраны для незаконных вооруженных формирований, вызывает вполне понятные вопросы. На обнародованных Министерством обороны Азербайджана кадрах видно, что российские миротворцы, сопровождающие доставку припасов на боевые позиции сепаратистов, общаются с боевиками незаконных армянских вооруженных формирований, как боевые товарищи. Как известно, согласно трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования должны были быть полностью выведены из Карабаха. Тем не менее, на территории Азербайджана по сей день остается незаконный армянский вооруженный контингент численностью порядка 10-12 тысяч человек, находящийся под контролем российских миротворцев. Что же касается официального Еревана, то там до сих пор называют этот самопровозглашенный сброд «Армией обороны Арцаха».