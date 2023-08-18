Леонид Швец, автор haqqin.az 02:41

Отец и вдохновитель всех российских побед Владимир Владимирович Путин высказался за построение сети высокоскоростных железных дорог: на юге – до Адлера, на западе – до Минска, на востоке – до Казани «и дальше – в уральские регионы». Это одна из очень редких в последнее время инициатив российского начальства, которая заслуживает самой высокой оценки и поддержки. Этой идеей российский президент поделился, поучаствовав в открытии новой линии московского метро. Мысль о том, что по России неплохо бы ездить быстро и далеко, он развил, оттолкнувшись от упоминания о том, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга (не путать со скоростным поездом «Сапсан», который ходит по рельсам действующей Октябрьской железной дороги).

Правда, насколько близка реализация, судить сложно. Пока есть лишь неуверенные слухи, что в Тверской области уже скупают земельные участки под застройку, а в марте будто бы проект магистрали утвердили в Главгосэкспертизе России. Спешить аплодировать не стоит, потому что этим планам сто лет в обед. Еще в далеком 2006 году госкомпания «Российские железные дороги» и «Трансмашхолдинг» создали дочернюю компанию АО «Скоростные магистрали», которая занялась созданием проекта скоростной железнодорожной магистрали, которая бы связала Москву и Питер. Ввод ее в действие ожидался в 2017 году. По ходу масштабы предстоящего строительства резко выросли. «К чемпионату мира по футболу 2018 г. высокоскоростное железнодорожное сообщение свяжет Москву с Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Самарой и Владимиром. Стоимость проекта – не менее 50 млрд евро», - писали «Ведомости» 31 января 2011 года. Гендиректор «Скоростных дорог» Денис Муратов тогда рассказал, что общая длина высокоскоростных железных дорог составит около 3000 км, а поезда по ним смогут ездить со скоростью до 400 км/ч. В апреле 2012 года, за считанные дни до президентской инаугурации, все еще в ранге премьер-министра, Владимир Путин провел совещание о перспективах развития высокоскоростного транспорта. По его итогам планы строительства магистралей доработали и… В 2013 году ради строительства казанской магистрали было решено отложить сооружение питерской. В мае того года Путин провел новое, уже президентское совещание, на котором договорились построить первую в России высокоскоростную магистраль по маршруту Москва — Казань с возможностью в дальнейшем продлить пути до Екатеринбурга и Ульяновска. Первый участок до Нижнего Новгорода планировали запустить в 2024 году.

В январе 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что высокоскоростную магистраль Москва – Казань построят, но как-нибудь потом: «Мы не отказываемся от этого проекта, но необходимо все-таки все посчитать и, может быть, дождаться чуть более энергичной экономической ситуации». Что считали все предыдущие годы, остается загадкой. В конце 2016 года президент РЖД Олег Белозеров опять оживил тему, заявив, что магистраль Москва – Казань будет запущена к 2022 году. В 2020 году сообщили, что проект отложен из-за высокой стоимости. А годом раньше, опять с подачи Путина, проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Питером включили в стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года с тем, чтобы первый поезд пустить в конце 2026 года. С тех пор, как видим, мало что изменилось, но зато Владимир Владимирович уже делится фантазиями о продлении несуществующей магистрали во все стороны света: Адлер, Минск, Урал! Видимо, нынешнюю экономическую ситуацию в России он считает подходящей для грандиозного транспортного строительства, «чуть более энергичной», выражаясь словами Дмитрия Медведева. И тут нужно сказать, что инициатива российского президента, при всей ее очевидной бредовости, заслуживает всяческой поддержки. Несусветные деньги, которые понадобятся для реализации этих фантазий, обязательно окажутся в карманах близких к Кремлю подрядчиков, но они не пойдут на производство бомб и снарядов. Десятки тысяч рабочих, которые будут рыть, носить, красить, смогут избежать отправки на украинский фронт, где бы убивали и были убитыми.