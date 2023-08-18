Евросоюз выводит Фархада Ахмедова из-под санкций наши подробности
Евросоюз готовится исключить Фархада Ахмедова, российского бизнесмена азербайджанского происхождения, из санкционного списка. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе пишет американское издание OilPrice.
Напомним, что после начала военной интервенции России против Украины Евросоюз принял против Москвы несколько санкционных пакетов, а также заморозил активы более 1800 физических и юридических лиц, среди которых числится немало крупных олигархов и чиновников, близких к Владимиру Путину.
Издание сообщает, что в сентябре Евросоюз готовится обновить этот список. Но, как сообщили источники издания в юридической службе Евросоюза, до этого ожидается снятие санкций с трех российских бизнесменов — Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина.
Напомним, что в апреле 2022 года Ахмедов был включен в санкционный пакет Евросоюза вместе с рядом других российских олигархов, после чего принадлежащая ему яхта «Луна» была арестована в порту Гамбурга.
Издание сообщает, что Фархад Ахмедов обратился в Европейский суд с исковым заявлением о снятии с него санкций, обосновав это тем, что у него нет никаких отношений с российскими властями и президентом Путиным.
По мнению юристов Евросоюза, бизнесмен имеет хорошие шансы выиграть судебную тяжбу, поскольку решение включить Ахмедова в санкционный список было принято на основании устаревшей информации. В подтверждение чего приводится тот факт, что в официальном журнале Евросоюза Фархад Ахмедов представлен, как «ведущий бизнесмен, близкий к Кремлю и работающий в различных секторах экономики, в том числе, обеспечивающий значительный источник дохода для правительства Российской Федерации за счет газодобывающих компаний».
Но адвокаты, хорошо знакомые с «кейсом» Ахмедова в Евросоюзе, считают, что его следует исключить из санкционного списка, поскольку данная информация безнадежно устарела.
Как стало известно haqqin.az из собственных источников в Брюсселе, в юридической службе Евросоюза по делу Фархада Ахмедова прошли уже два слушания, на каждом из которых рассматривалась корректность оснований, по которым против него были применены санкцив. В качестве одного из причин указано посредничество Ахмедова в урегулировании кризиса между Россией и Турцией в 2015 году.
По мнению юристов Евросоюза, бизнесмен имеет хорошие шансы выиграть судебную тяжбу, поскольку решение включить Ахмедова в санкционный список было принято на основании устаревшей информации. В подтверждение чего приводится тот факт, что в официальном журнале Евросоюза Фархад Ахмедов представлен, как «ведущий бизнесмен, близкий к Кремлю и работающий в различных секторах экономики, в том числе, обеспечивающий значительный источник дохода для правительства Российской Федерации за счет газодобывающих компаний».
Но адвокаты, хорошо знакомые с «кейсом» Ахмедова в Евросоюзе, считают, что его следует исключить из санкционного списка, поскольку данная информация безнадежно устарела.
И хотя в Евросоюзе роль бизнесмена в этом процессе оценили, как прямое доказательство его «близости к Путину», на самом деле, Фархад Ахмедов присоединился к процессу российско-турецкого урегулирования по просьбе Мевлюта Чавушоглу, тогдашнего главы МИД Турции, с которым его связывала многолетняя личная дружба. Об этом, в частности, говорил в интервью сам Чавушоглу, а также писали российские и турецкие СМИ.
Источники haqqin.az также сообщили, что после внесения имени Ахмедова в санкционный список, Мевлют Чавушоглу, находясь в статусе министра иностранных дел Турции, направил Джозефу Боррелю, Верховному комиссару по внешней политике и безопасности Европейского Союза письмо, в котором заявил, что Ахмедов выступил посредником в переговорах между Анкарой и Москвой по его личной просьбе, поскольку их связывала многолетняя дружба.
Очередное слушание по делу Ахмедова должно состояться в середине сентября. Однако в заключении, подготовленном юридической службой Евросоюза, указано, что «лояльность Ахмедова Кремлю или Путину не подтверждается», и что свое состояние российский бизнесмен заработал сам, без каких-либо протекций со стороны Путина или людей из ближайшего окружения президента России.
По данным источников haqqin.az в Брюсселе, поскольку вероятность того, что иск Ахмедова об аннулировании санкций против него будет удовлетворен, Евросоюз готовится снять санкции с бизнесмена, не дожидаясь третьего раунда слушаний.
Напомним, что Фархад Ахмедов еще в 2012 году ушел из газодобывающего бизнеса в Сибири, продав свою долю в компании «Нордгаз».