Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 03:03

Евросоюз готовится исключить Фархада Ахмедова, российского бизнесмена азербайджанского происхождения, из санкционного списка. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе пишет американское издание OilPrice. Напомним, что после начала военной интервенции России против Украины Евросоюз принял против Москвы несколько санкционных пакетов, а также заморозил активы более 1800 физических и юридических лиц, среди которых числится немало крупных олигархов и чиновников, близких к Владимиру Путину.

Издание сообщает, что в сентябре Евросоюз готовится обновить этот список. Но, как сообщили источники издания в юридической службе Евросоюза, до этого ожидается снятие санкций с трех российских бизнесменов — Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина. Напомним, что в апреле 2022 года Ахмедов был включен в санкционный пакет Евросоюза вместе с рядом других российских олигархов, после чего принадлежащая ему яхта «Луна» была арестована в порту Гамбурга. Издание сообщает, что Фархад Ахмедов обратился в Европейский суд с исковым заявлением о снятии с него санкций, обосновав это тем, что у него нет никаких отношений с российскими властями и президентом Путиным. По мнению юристов Евросоюза, бизнесмен имеет хорошие шансы выиграть судебную тяжбу, поскольку решение включить Ахмедова в санкционный список было принято на основании устаревшей информации. В подтверждение чего приводится тот факт, что в официальном журнале Евросоюза Фархад Ахмедов представлен, как «ведущий бизнесмен, близкий к Кремлю и работающий в различных секторах экономики, в том числе, обеспечивающий значительный источник дохода для правительства Российской Федерации за счет газодобывающих компаний».

Но адвокаты, хорошо знакомые с «кейсом» Ахмедова в Евросоюзе, считают, что его следует исключить из санкционного списка, поскольку данная информация безнадежно устарела. Как стало известно haqqin.az из собственных источников в Брюсселе, в юридической службе Евросоюза по делу Фархада Ахмедова прошли уже два слушания, на каждом из которых рассматривалась корректность оснований, по которым против него были применены санкцив. В качестве одного из причин указано посредничество Ахмедова в урегулировании кризиса между Россией и Турцией в 2015 году. По мнению юристов Евросоюза, бизнесмен имеет хорошие шансы выиграть судебную тяжбу, поскольку решение включить Ахмедова в санкционный список было принято на основании устаревшей информации. В подтверждение чего приводится тот факт, что в официальном журнале Евросоюза Фархад Ахмедов представлен, как «ведущий бизнесмен, близкий к Кремлю и работающий в различных секторах экономики, в том числе, обеспечивающий значительный источник дохода для правительства Российской Федерации за счет газодобывающих компаний». Но адвокаты, хорошо знакомые с «кейсом» Ахмедова в Евросоюзе, считают, что его следует исключить из санкционного списка, поскольку данная информация безнадежно устарела.