Путин собрал военных в Ростове

В ночь на субботу российские СМИ распространили сообщение пресс-службы Кремля о том, что президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки войск в Ростове-на-Дону.

«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — сказано в сообщении Кремля.

Других подробностей не приводится.

Путин в последний раз посещал места, связанные с войной против Украины, в апреле: тогда он побывал в двух частично оккупированных регионах Украины — Херсонской и Луганской областях. Тогда он тоже посещал штабы и осматривал территорию.

До этого в марте в условиях секретности президент РФ в темное время суток посещал Мариуполь, захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный.