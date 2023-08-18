Deutsche Welle. передает, что заявление Байдена последовало за трехсторонней встречей с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем в пятницу, 18 августа, в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Последствия войны в Украине «выходят далеко за пределы Европы», заявил президент США Джо Байден.

«Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, которую заявила. Это невозможно...», - сказал Байден.

Президент США указал, что происходящее в Украине - это «не только европейская проблема, такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны», напомнил глава Белого дома.

Байден также назвал «смешной» аргументацию президента РФ Владимира Путина относительно вторжения в Украину.

Президент США, кроме того, высоко оценил реакцию японского лидера на российское вторжение, заявив, что Япония «продемонстрировала сильное лидерство в рамках G7, сделала свой вклад в значительный объем финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также нелетальной военной техники».

Как указали в Белом доме, Байден также обсудил с Кисидой дальнейшую поддержку Киева, сотрудничество в решении проблем безопасности в Южно-Китайском море, важность «поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе», а также значительный прогресс в области оборонного взаимодействия. Затрагивались, в частности, планы совместной разработки перехватчика для противодействия гиперзвуковым угрозам высокого класса, добавили в Белом доме.

Переговоры в Кэмп-Дэвиде - первая трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий, отмечают эксперты.