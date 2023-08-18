Бывший президент США и кандидат на эту должность на выборах в будущем году Дональд Трамп может сдаться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия 24 или 25 августа, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

15 августа Трампу предъявили четвертое обвинение — в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в этом штате. Кроме экс-президента, по делу проходят 18 человек. Их подозревают в сговоре с целью изменить итоги выборов. Также подсудимым предъявили обвинения в рэкете, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

В местной полиции заявили, что все обвиняемые будут помещены в тюрьму Фултона под арест, они могут сдаться добровольно в любое время, так как «тюрьма работает круглосуточно». Крайний срок для них, чтобы явиться, — полдень 25 августа. В полиции отметили, что со всеми обвиняемыми, в том числе и с Трампом, будут обращаться, как с любым другим задержанным, в том числе будут сделаны их фотографии.

Телеканал отмечает, что Трамп необязательно может оказаться в тюрьме. Один из вариантов для него — договориться с окружной прокуратурой об освобождении под залог.

CNN также указывает, что тюрьма в округе Фултон считается имеющей тяжелые условия содержания заключенных.

По данным The New York Times, в среду, 23 августа, Трамп собирается дать интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону, при этом пропустив первичные дебаты Республиканской партии, от которой он выдвигается.