Хикмет Гаджиев: «Это важно для мирного процесса, но Армения продолжает скрывать…»

«Установлены личности 15 пропавших без вести лиц, чьи останки были найдены в массовых захоронениях. Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений 4 000 подвергшихся пыткам, бесчеловечному обращению и убитых во время Первой Карабах ской войны азербайджанцев», - говорится в публикации помощника президента.

Установление личности пропавших без вести является важной частью послевоенного мирного процесса, говорится в публикации помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X (ранее Twitter).

В публикации также отмечается, что «дочери Гюльверди Гусейнова, одного из 15 пропавших без вести, чьи личности были установлены, обрадовались, узнав, что спустя 30 лет они, наконец ,смогут навестить могилу своего отца».

«Выяснение судеб пропавших без вести является неотъемлемой частью послевоенного мирного процесса. Однако Армения продолжает скрывать и отрицать эти факты», - указывается в публикации помощника президента.

В пятницу, 18 августа, сообщалось, что в Азербайджане установлены личности 15 лиц, останки которых были найдены в массовых захоронениях.

В июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек. Ранее массовые захоронения были обнаружены в селе Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кельбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.