Генерал Ходжес резко раскритиковал США и Германию: Не хотят победы Украины

«Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера исчезает», - сказал Ходжес в интервью газете Der Tagesspiegel.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес раскритиковал Германию и Соединенные Штаты за недостаток решимости в поддержке Украины.

США, по данным Reuters, одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Тем не менее длительное промедление перед данным шагом – «пример отсутствия решимости помочь Украине победить», считает Ходжес.

В свою очередь Германия медлит с предоставлением Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus, констатировал собеседник издания.

В случае провала контрнаступления Украины «правительства США и Германии должны понести ответственность», уверен Ходжес.

Ходжес полагает, что неудачи можно избежать, если обе страны предпримут решительные действия уже сейчас.

Решающим фактором успеха для ВСУ является «способность наносить точные удары на дальнем расстоянии», отметил эксперт. «Тогда русские не смогут удержать Крым», - пояснил Ходжес.

По словам специалиста, в этом случае ситуация на полуострове стала бы слишком опасной для Черноморского флота и ВВС РФ - чтобы «продолжать действовать там».

Высокоточное оружие также, по мнению экс-командующего, способствовало бы уничтожению российских артиллерии, логистической и транспортной инфраструктуры.

Ранее, 17 августа, Reuters передало, что Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов от третьих стран для передачи истребителей F-16 Украине, как только завершится подготовка украинских пилотов.