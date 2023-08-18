Украинцы могут разорвать сухопутный коридор России в Крым Американский Институт изучения войны
Освобождение Мелитополя не единственный способ, которым Украина может разорвать российский сухопутный коридор в Крым. У украинских военных есть много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовского моря.
Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) в ответ на предполагаемые оценки разведки США, что контрнаступление Украины не достигнет Мелитополя и, соответственно, своей главной цели - прервать российский сухопутный мост в Крым.
«Преждевременно делать оценки относительно общего успеха текущих украинских контрнаступательных операций, которые происходят на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям», - отмечается в сводке ISW.
По мнению аналитиков, украинское контрнаступление будет длительной, нелинейной серией операций.
«Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более значимых операций», - говорится в сообщении.
Эксперты добавляют, что 18 августа украинские войска продолжали наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись дальше в районе Работино на западе Запорожской области. Украинские силы также достигли незначительных успехов к югу от Урожайного в районе границы Донецко-Запорожской области.
«Недавнее продвижение Украины в районе Работино, вероятно, было тактически значимым, и ISW ранее оценивало, что такое продвижение отражает значительную деградацию российских сил, которые защищают этот район», - говорится в сообщении.
Ранее The Washington Post опубликовало материал со ссылкой на источники, что разведывательное сообщество США предполагает, что ВСУ в ходе нынешнего контрнаступления не достигнут ключевого юго-восточного города Мелитополя. Это якобы будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.