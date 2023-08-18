Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) в ответ на предполагаемые оценки разведки США, что контрнаступление Украины не достигнет Мелитополя и, соответственно, своей главной цели - прервать российский сухопутный мост в Крым.

Освобождение Мелитополя не единственный способ, которым Украина может разорвать российский сухопутный коридор в Крым. У украинских военных есть много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовского моря.

«Преждевременно делать оценки относительно общего успеха текущих украинских контрнаступательных операций, которые происходят на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям», - отмечается в сводке ISW.

По мнению аналитиков, украинское контрнаступление будет длительной, нелинейной серией операций.

«Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более значимых операций», - говорится в сообщении.

Эксперты добавляют, что 18 августа украинские войска продолжали наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись дальше в районе Работино на западе Запорожской области. Украинские силы также достигли незначительных успехов к югу от Урожайного в районе границы Донецко-Запорожской области.

«Недавнее продвижение Украины в районе Работино, вероятно, было тактически значимым, и ISW ранее оценивало, что такое продвижение отражает значительную деградацию российских сил, которые защищают этот район», - говорится в сообщении.

Ранее The Washington Post опубликовало материал со ссылкой на источники, что разведывательное сообщество США предполагает, что ВСУ в ходе нынешнего контрнаступления не достигнут ключевого юго-восточного города Мелитополя. Это якобы будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.