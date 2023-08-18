В Турции заявили о возможном переносе встречи Путина и Эрдогана в Россию

Россия может стать местом встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил обозреватель турецкой газеты Sabah Окан Мюдеррисоглу.

Обозреватель Sabah при этом не называет возможной даты встречи Эрдогана и Путина, обращая внимание на ее важность, в том числе для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря.

Ранее в российских телеграм-каналах и СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа, при этом место переговоров не уточнялось. 3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что место и точная дата встречи президентов будут согласовываться по дипломатическим каналам.