Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-июль 2023 года назначило инвалидность 30,1 тыс. человек, сообщили в Минтруда.

Согласно сообщению, среди них 14,7 тыс. человек получили начальную, 15,4 тыс. - повторную инвалидность.

Оценка инвалидности осуществляется на основе указанных в медицинском направлении данных, которое медучреждение вводит в электронную систему. После установления инвалидности социальные выплаты по инвалидности назначаются по электронной системе в проактивном порядке.

За последние 7 месяцев в реабилитационных учреждениях госагентства были оказаны реабилитационные услуги 38,1 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, 6,7 тыс. лиц обеспечили 45,8 тыс. средств реабилитации.