У Стрелкова «ухудшилось здоровье»

У бывшего офицера российских спецслужб и экс-главаря сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина), находящегося в СИЗО, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.

Она отметила, что о состоянии мужа ей рассказал адвокат Гаджи Алиев.

«Сегодня у мужа был адвокат Алиев, который рассказал о его самочувствии. С его слов, ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание», — рассказала Регинская.

В июле московский суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета) УК РФ. По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. В ходатайстве об аресте гособвинитель говорил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации. Этим он обосновывал необходимость ареста Стрелкова. Следствие засекретило уголовное дело, возбужденное против Стрелкова.