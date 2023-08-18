Украинские войска вступили в бой с первой линией российской обороны

Вооруженные силы Украины прорвались через минное поле и достигли успеха во время наступления на Токмак Запорожской области, заявило агентство CBS News со ссылкой на официальных лиц США.

Официальный представитель США ранее сообщил, что украинцы прорвались к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город.

Сообщается, что освобождение Токмака и дальнейшее продвижение к Мелитополю будет сложной задачей для украинского контрнаступления, которое достигает постепенных успехов с начала этого лета.

Отмечается, что одной из целей украинского контрнаступления является продвижение на юг через мощные российские укрепления с целью возвращения захваченного Россией Мелитополя — ворот в Крым.