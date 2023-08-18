Санду ждет победы Украины

Президент Молдовы Майя Санду считает, что после победы Украины в войне с Россией может появиться геополитическая возможность разрешения конфликта в Приднестровье. Об этом она заявила в комментарии RadioMoldova.

По словам Санду, их страна живет в мире благодаря украинской армии, кроме того, Молдова со своей стороны сделала все, чтобы «не допустить втягивания ее в войну, сохранить порядок и мир в их обществе».

«Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и, возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем», - сказала Санду, добавив, что вопрос реинтеграции Приднестровья должен состояться так, чтобы это не привело к «дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократическим процессам».