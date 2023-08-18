Китай заиграл мускулами: предупреждение Тайваню

В распространенном им заявлении говорится, что НОАК проводит вокруг острова «совместное военно-морское и воздушное патрулирование для проверки боеготовности».

Китай начал в субботу военные учения вокруг Тайваня, сообщил представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

В его задачу, как следует из заявления, входят также «совместные учения и тренировка военно-морских и военно-воздушных сил».

Особое внимание уделяется координации действий кораблей и самолетов и установлению контроля с целью проверки «реальных боевых возможностей».

«Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня и вступающим в сговор с внешними силами с целью осуществления провокации», - подчеркнул Ши И.

Военное ведомство Тайваня осудило учения, заявив, что обладает возможностью обеспечить безопасность острова, а также решимостью и уверенностью в этом.

Наблюдатели связывают проведение учений с транзитной остановкой в США замглавы тайваньской администрации Лай Циндэ по пути в Парагвай.