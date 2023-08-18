Шеф евродипломатии о России: «Бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба»

Российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками настоящих геополитических игроков, страна скорее представляет из себя «бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба». Об этом в интервью газете El Pais заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Говоря об отношениях Евросоюза и Китая, Боррель отметил, что Пекин, в отличие от Москвы, является «настоящим геополитическим игроком», с которым сегодня есть небольшие разногласия.

Боррель также заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру. Глава дипломатии ЕС добавил, что Европа делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров. Он отметил, что если бы не война в Украине, на вступление Киева в ЕС ушли бы годы.

«Страной-бензоколонкой» Россию впервые назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной», — сказал Маккейн тогда в интервью телеканалу CNN.