В Киеве гремят взрывы

Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают о взрывах и задымлении в Киеве. Никаких официальных комментариев об инциденте нет. На момент взрыва воздушной тревоги объявлено не было.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, пожар в результате «неустановленных взрывов» произошел в промзоне недалеко от Кольцевой дороги на территории Киевской области. Причина взрыва неизвестна. Информация о пострадавших пока не поступала.