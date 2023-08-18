«Кадыровцы» из Украины жалуются главе Чечни

Находящиеся в Украине «кадыровцы» пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на недостаточное снабжение оружием и боеприпасами в зоне боевых действий. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

На кадрах видны восемь бойцов, один из них – в кепке с флагом Чечни, он представляется командиром 408-й штурмовой роты.

«У нашей роты, кроме трех-четырех гранатометов и пяти-шести подствольников, никакого крупного оружия нет. Больше ничего они нам не дали...», – говорит человек на видео.

Когда и где была сделана запись, доподлинно неизвестно. Представители военных и властей Чечни публикацию с обращением «кадыровцев» пока не комментировали.