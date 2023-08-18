Статья агентства France24 является «отвратительной формой пропаганды, далекой от объективности и журналистской этики». Об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X (ранее Twitter).

В публикации Хикмет Гаджиев отметил, что «во Франции продолжается пропаганда против Азербайджана». Помощник президента указал, что France24 «арменизировало» фотографию Agence France-Presse (AFP), сделанную в 2020 году, на который отражены боль и страдания азербайджанского народа.

В опубликованной France24 статье говорится, что на этой фотографии якобы изображены армяне.

«Это отвратительная форма пропаганды, далекая от объективности и журналистской этики», - говорится в публикации Гаджиева.