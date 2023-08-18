В результате удара российской ракеты по Чернигову повреждено здание драматического театра. В нем проходила выставка производителей дронов.

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил изданию «Страна», что в результате ракетного удара, по предварительным данным, погибли шесть человек, 11 получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Чернигове в результате попадания российской ракеты есть погибшие и раненые. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram.

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые», - сообщил Зеленский.