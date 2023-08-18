Как украинцы в первый раз подрывали Крымский мост детали спецоперации
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью украинским СМИ раскрыл подробности подрыва Крымского моста в октябре 2022 года.
Тогда в результате взрыва грузовика с прицепом были обрушены три пролета автомобильного моста, а также сильно пострадал железнодорожный.
«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников»,— сказал Василий Малюк.
По его словам, грузовик был набит «рулонами» взрывчатки, обернутой в несколько слоев пластиковой пленки – так, чтобы она выглядела как гражданский груз и не была замечена сканерами. Грузовику также удалось обойти «глушилки», установленные на мосту, цель которых - сбивать GPS-настройки на взрывных устройствах, сообщил глава СБУ.
Уточняется, что суммарный вес взрывчатки соответствовал 21 тонне в тротиловом эквиваленте.
Прохождение груза из Украины к месту взрыва на мосту было очень непростым. Детали этого маршрута Малюк не разглашает, но уверяет, что иностранных партнеров Украина не привлекала: использовались исключительно возможности СБУ.
СБУ пришлось учесть еще один важный момент: на постах возле Крымского моста стоят специальные РЭБ, задача которых – сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку. Команда, собранная Малюком, создала технически сложную систему, благодаря которой рано утром 8 октября 2022-го груз «пленки» взлетел в воздух примерно на середине моста.
Малюк наблюдал за тем взрывом в своем кабинете в режиме реального времени благодаря камере, но не раскрывает, где она находилась.
«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне «закрыли» 22 человека – посадили. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», - рассказывает Малюк.
Кроме того, глава СБУ сообщил, что в организации второй атаки на мост в июле 2023 года, когда по нему ударили надводные дроны, важную роль сыграл офицер СБУ с позывным «Хантер». По его словам, ему удалось довести количество взрывчатки на морских дронах до 850 кг, а также модернизировать систему управления.