Тогда в результате взрыва грузовика с прицепом были обрушены три пролета автомобильного моста, а также сильно пострадал железнодорожный.

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников»,— сказал Василий Малюк.

По его словам, грузовик был набит «рулонами» взрывчатки, обернутой в несколько слоев пластиковой пленки – так, чтобы она выглядела как гражданский груз и не была замечена сканерами. Грузовику также удалось обойти «глушилки», установленные на мосту, цель которых - сбивать GPS-настройки на взрывных устройствах, сообщил глава СБУ.

Уточняется, что суммарный вес взрывчатки соответствовал 21 тонне в тротиловом эквиваленте.

Прохождение груза из Украины к месту взрыва на мосту было очень непростым. Детали этого маршрута Малюк не разглашает, но уверяет, что иностранных партнеров Украина не привлекала: использовались исключительно возможности СБУ.

СБУ пришлось учесть еще один важный момент: на постах возле Крымского моста стоят специальные РЭБ, задача которых – сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку. Команда, собранная Малюком, создала технически сложную систему, благодаря которой рано утром 8 октября 2022-го груз «пленки» взлетел в воздух примерно на середине моста.