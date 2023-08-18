Зачем Эрдоган едет в Венгрию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 20 августа с однодневным визитом Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает TRT со ссылкой на источники в администрации Эрдогана.

В ходе переговоров они обсудят прежде всего ситуацию по Украине, выработки дорожной карты по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения зерновой сделки.

На встрече, как отмечается, также планируется всесторонне обсудить сотрудничество между двумя странами, которые в этом году отмечают 100-летие установления дипломатических отношений.

Визит состоится в национальный праздник Венгрии - в день святого Иштвана. Турецкий лидер планирует провести в Будапеште переговоры с лидерами ряда стран, которые примут участие в торжествах, отмечает TRT.