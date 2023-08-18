Военный аэродром в России атаковал беспилотник: поврежден самолет

Министерство обороны РФ заявило об ударе украинского беспилотника по военному аэродрому в Новгородской области.

«БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — цитируют российские СМИ заявление Минобороны РФ.

Российское военное ведомство утверждает, что в результате атаки поврежден один самолет, люди не пострадали.