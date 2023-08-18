Немецкий оружейный концерн заинтересовался старыми танковыми заводами в Украине

По словам Паппергера, в Германии начали обучение первые двенадцать работников завода, который будет работать в Украине, и к ним впоследствии присоединятся еще двенадцать. «Мы начнем обслуживание уже в этом месяце», – сказал он.

Германская оружейная компания Rheinmetall намерена в ближайшие дни начать обслуживание танков в Украине. Об этом гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Руководитель оружейного концерна также подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков в Украине. «Это может произойти быстро, там есть достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен», – пояснил Паппергер. Он уточнил, что Rheinmetall хочет арендовать их, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.

Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с «Укроборонпромом». С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther. Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.