В перинатальном родильном отделении основной больницы графства Честер, как выяснил суд, творились совершенно дикие вещи. В течение года, с июня 2015 года по июнь 2016 года медсестра Люси Летби убивала новорожденных, вводя им шприцем воздух или инсулин, кого-то до смерти перекармливала. Семеро детей погибло, шесть выжило после покушений. Одну девочку она умертвила с четвертой попытки.

В Британии суд Манчестера признал виновной медсестру, которая на протяжении долгого времени умерщвляла новорожденных детей. Руководство больницы скрывало всплеск смертности, чтобы спасти репутацию заведения. Врачей заставляли извиняться перед убийцей.

Летби работала в перинатальном отделении с 2010 года. На ее прежнем месте работы, в Ливерпульской больнице, были две смерти младенцев, но нельзя с уверенностью утверждать, что она имела к ним отношение.

В июне 2015 года в течение двух недель случилось три необъяснимых смерти и угрожающих жизни ситуации, это среднее годовое количество подобных случаев, но никого это не насторожило. Ведущий консультант отделения доктор Стивен Брири в октябре 2015 года обратил внимание руководства на то, что во всех случаях необъяснимых смертей или ухудшения здоровья детей рядом с ними находилась медсестра Летби, но его опасения были проигнорированы.

Медсестра была отстранена от работы в перинатальном отделении лишь в июле следующего года. При этом ее перевели в отдел, который занимается безопасностью пациентов и должен был расследовать фатальные эпизоды с новорожденными.

В январе 2017 года руководство больницы вынудило врачей в письменном виде извиниться перед Люси Летби за их подозрения, а с ней провели переговоры об улаживании «рабочего спора». Начальство пыталось погасить скандал, чтобы не пострадала репутация заведения. Медсестру были готовы вернуть в родильное отделение. Обращение в полицию последовало только в мае 2017 года. Арест последовал еще год спустя – в июле 2018 года.

Одной из загадок остаются мотивы действия Люси Летби. Похоже, ей доставляло удовольствие наблюдать за гибелью детей и затем за страданиями родителей: она искала их страницы в соцсетях, отслеживая реакцию на смерть ребенка. Одним родителям медсестра отправила открытку с соболезнованием, что нельзя признать нормальной практикой.

По одной из версий, создавая угрозу жизни младенцам, она пыталась привлечь внимание врача, с которым у нее были отношения. По роду обязанностей он должен был оказывать срочную помощь детям при резком ухудшении их состояния.

Люси Летби отказывается признавать свою вину. Все, что удалось раздобыть полиции при обыске после ее ареста, это заметки, найденные в ее сумочке: «Я убила их специально, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них» и «Я ЗЛО Я СДЕЛАЛА ЭТО».

На следующей неделе суд вынесет приговор. Но это вряд ли приблизит нормальных людей к пониманию, что творится в голове у убийц.