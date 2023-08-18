Генерал Милли оценил шансы Украины на победу в войне

На вопрос, сможет ли Украина победить, Милли заявил, что это «потребует значительных усилий в будущем» и длительного срока.

Украину ждет «долгая, очень трудная война с большими потерями», альтернативой является лишь дипломатия. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Washington Post.

«Это займет много-много времени. Но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических средств», - заявил американский генерал.

Милли также отметил, что «для Украины это экзистенциальная борьба. Это борьба за выживание. Но для остальной Европы и для остального мира, на самом деле, для США речь идет о правилах, чтобы они оставались в силе. То, что сделал Путин, — это лобовая атака на правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны», — считает генерал.

При этом, по его мнению, сейчас еще рано говорить о переговорах. «Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это закончится, а затем двигаться дальше», - заявил Милли.

Он также заявил, что США предоставили Украине много техники, боеприпасов, «огромную военную помощь».

«Мы предоставили им необходимое количество оборудования в нужное время для достижения целей, которые им были необходимы в данный момент», - добавил Милли.